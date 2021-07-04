Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ güven tazeledi
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Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ güven tazeledi

Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ güven tazeledi
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, Konya Baro Başkanlığı Seçimi'nde oy çokluğuyla yeniden başkan seçildi.

Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, Konya Baro Başkanlığı Seçimi'nde oy çokluğuyla yeniden başkan seçildi.

Bugün Konya Adliyesi'nde gerçekleştirilen seçimde, avukatlar, Mustafa Aladağ, Murat Çiçek, Fatih Ruşen ve Ramazan Fahri Ercan için oy kullandı.

Mustafa Aladağ, 1095 oyla başkanlığa yeniden seçilirken, Avukat Fatih Ruşen 506, Avukat Ramazan Fahri Ercan 320, Avukat Murat Çiçek ise 265 oy aldı.

Başkan Aladağ, konuya ilişkin açıklamasında, huzur ve güven ortamında bir seçim süreci yürüttüklerini söyledi.

Mesleğin onuru ve hukukun üstünlüğü için, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarıyla, büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceklerini belirten Aladağ, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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