KONYA BAKAN KURUM KONYA İLE LİDERİMİZ ARASINDA KİMSE GİREMEYECEKTİR

12.08.2019 15:07

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da katıldığı AK Parti İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programında Konya ile liderimiz, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arasına kimse girememiştir, giremeyecektir dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kurban Bayramı'nın ikinci gününü de memleketi Konya'da geçirdi. Bakan Kurum ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı'nın parti binasında düzenlediği bayramlaşma programına katıldı. Partilileri seslenen Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Konya'ya yaptığı ve yapmakta olduğu projeleri anlattı. Bakan Kurum, Konya ile Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arasına kimsenin giremeyeceğini vurguladı. Bakan Kurum, şunları söyledi

Konya'mız gönüllerin şehridir. AK Parti gönüllerin partisidir ve 17 yıldır liderimizin arkasında dimdik durmuş bir partidir. Hiçbir zaman Konya ile AK Parti'nin arasına kimse girememiştir. Konya ile liderimiz, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arasına kimse girememiştir, giremeyecektir.ö

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramdan sonra Konya'yı ziyaret edeceğini belirtti.

Bakan Kurum, partililerle bayramlaştıktan sonra Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti. İtfaiye erleriyle bayramlaşan Bakan Kurum, diğer ilçelerdeki itfaiye ekiplerinin bayramlarını da telsizden kutladı.

Kaynak: DHA