Konya Bakan Kurum 'Hedefimiz Her Yıl 300 Bin Konutu Dönüştürmek'

Bakan Kurum 'Hedefimiz her yıl 300 bin konutu dönüştürmek' (2)

BAKAN KURUM CHP TERÖR ÖRGÜTÜ UZANTISI HDP İLE HAREKET EDİYOR

Konya'da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, baba ocağı Karapınar'ı da ziyaret etti. AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katılan Bakan Kurum, CHP'nin seçim manifestosunu eleştirdi. Kurum, şöyle konuştu

Ülke tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşadığımız bu süreçte tek millet, tek bayrak, tek devlet ilkesi etrafında buluşan herkesle birlikte yol yürümeye hazırız. Diğer tarafta da illet ittifakı vardır. CHP, terör örgütünün uzantısıyla, HDP ile birlikte hareket ediyor. CHP genel başkanı, yerel seçim manifestosunu açıkladı. Slogan olarak diyorlar ki 'Mart'ın sonu bahar gelecek' bu ülke, bu şehirler, CHP döneminde hangi baharı görmüş ki gelecekte görsün.

KARAPINAR'DA 1.7 MİLYAR KİLOVAT ELEKTRİK ÜRETİLECEK

Karapınar'da kurulacak güneş enerji santraline de değinen Bakan Kurum, Karapınar'ımız, inşallah, Türkiye'nin güneş enerjisi teknolojisinde üretim üssü olacak. 600 hektarlık devasa bir alana, toplam gücü bin megavat olan bir güneş enerjisi santralini bu topraklarda kuruyoruz. Böylece 1 milyar doların üzerinde bir yatırımı Karapınar'ımıza kazandırmış oluyoruz. Santralden elde edilecek olan 1.7 milyar kilovatlık elektrik, 600 bin evin, tüm Konya'nın ihtiyacını karşılayacak. Karapınarı'mız başka ilçelere, beldelere de faydalı olacak. Ayrıca bu santral 2 binin üzerinde vatandaşımıza da istihdam sağlayacak. Karapınar, tarım, hayvancılık ve enerji merkezi olacak. Üretimin yanı sıra bu alanlardaki eğitimin de markası haline gelecek. diye konuştu.

MEKE GÖLÜ'NÜN KURTULMASI İÇİN PROJE

Dünya'nın nazar boncuğu, olarak bilinen ve kuraklık nedeniyle haritadan silinme noktasına gelen Meke Gölü 'nün kurtarılması için de proje başlatılacağını duyuran Bakan Murat Kurum, şunları söyledi

Karapınar'ımızda tarımsal sulama sorununu en aza indirecek çözümleri getireceğiz. Karapınar'da bulunan dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü'müz, yeryüzünün ender güzelliklerinden biri. Volkanik olma özelliği taşıyan Meke Gölü'nü, tabiat anıtı ve doğal sit alanı olarak ilan ettik. Yine Acıgöl de, doğal sit alanı kapsamında. Hem Meke Gölü, hem de Acıgöl koruma amaçlı imar planları sonrasında bu tabiat ve kültür varlıklarını da inşallah Karapınar'ımızın turizmine kazandırmış olacağız. Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü, üniversitelerle işbirliği içinde çalışıyor ve Meke Gölü'nün kurtarılması için yapılması gereken projeyi hazırlayacaklar. Biz de önümüzdeki süreçte bu projeyi Karapınar'ımıza kazandırmış olacağız.

Kaynak: DHA