KONYA Bakan Albayrak ve ailesine sosyal medyada hakaret eden kişi, FETÖ'nün firari 'bölge imamı'...
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KONYA Bakan Albayrak ve ailesine sosyal medyada hakaret eden kişi, FETÖ'nün firari 'bölge imamı'...

Bakan Albayrak ve ailesine sosyal medyada hakaret eden kişi, FETÖ'nün firari 'bölge imamı' çıktıHAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen sosyal medya hesaplarından birinin, 2017 yılında Konya'da görülen FETÖ çatı...

02.07.2020 13:07 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:12

Bakan Albayrak ve ailesine sosyal medyada hakaret eden kişi, FETÖ'nün firari 'bölge imamı' çıktı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen sosyal medya hesaplarından birinin, 2017 yılında Konya'da görülen FETÖ çatı davasındaki firari sanıklardan örgütte 'bölge imamı' olarak görev yapmış Onur İnceoğlu'na (36) ait olduğu ortaya çıktı. İnceoğlu hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önce Almanya'ya iade talebinde bulunacağı, bunun olmaması halinde ise kırmızı bülten talepnamesi düzenleyeceği öğrenildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 4'üncü kez baba olmasının ardından, sosyal medya hesapları üzerinden Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaparak kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma devam ediyor. Sosyal medya hesabından Albayrak ve ailesine hakaret içeren mesajlar paylaşan hesaplardan birinin FETÖ firarisine ait olduğu tespit edildi. Bakan Albayrak'ın paylaşımının altına hakaret içerikli yorum yapan Onur İnceoğlu'nun Konya'daki FETÖ'nün il yapılanmasında yargılanan firari bölge imamlarından olduğu belirlendi.

'İKİ HATTINDA DA BYLOCK TESPİT EDİLDİ'

Onur İnceoğlu hakkında Konya'daki FETÖ çatı davasının iddianamesinde 'silahlı terör örgütü üyesi' olduğu ve FETÖ içinde aktif şekilde faaliyet yürüttüğü kaydedilirken, şüphelinin örgütün Konya il yapılanmasında oluşturulan sözde Selçuklu eyaletinde 'bölge imamlığı' yaptığı, örgüte finans sağladığı, örgütle ilgili faaliyetlerde bulunduğu tespit edilmişti. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden yaklaşık bir ay sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan, ancak Almanya'ya kaçtığı tespit edilen şüphelinin kullandığı iki GSM hattında da örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' olduğu tespit edilmişti. İnceoğlu'nun 2017 yılında 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 527 sanığın yargılandığı ve 342'sinin hapis cezası aldığı FETÖ çatı davasında firari sanık olduğu belirlendi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Almanya'daki sanık hakkında önce iade talebinde bulunacağı, bu talebin karşılanmaması halinde ise 'kırmızı bülten' talepnamesi düzenleyeceği öğrenildi.

BAKAN SOYLU, FETÖ'CÜ HESAPLAR OLDUĞUNU DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Albayrak ve yeni doğan çocuğuyla ilgili sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yapanlarla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "SosyAal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve FETÖ'cü olması yine tespitimiz. Söz, çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız" açıklamasında bulunmuştu.

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KONYA Bakan Albayrak ve ailesine sosyal medyada hakaret eden kişi, FETÖ'nün firari 'bölge imamı'...

Kaynak: DHA

Manşet

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