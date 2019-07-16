KONYA Bahçede başlayan yangın eve sıçradı

Bahçede başlayan yangın eve sıçradı

Konya'da bahçede tutuşan boş sebze kasalarındaki alevler, evin çatısına sıçradı. Komşuların haber vermesiyle içerdeki baba ve oğul evi tahliye ederken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın, dün saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Esenler Mahallesi Dursun Pozantı Sokaktaki Muhittin Adıküzel'e ait tek katlı müstakil evde meydana geldi. Evin bahçesindeki boş sebze kasaları belirlenemeyen nedenle tutuştu. Biranda yükselen alevler bitişiğindeki evin çatısına sıçradı. Alevleri gören komşuları Muhittin Adıküzel ve oğlu İzzet Adıküzel'e haber verdi. Bunun üzerine baba ve oğul evi tahliye edip, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: DHA