Konya Askerden İzne Geldi, 5 Katlı İnşaatı Çıkıp İntihara Kalkıştı

Askerden izne geldi, 5 katlı inşaatı çıkıp intihara kalkıştı



KONYA'nın Seydişehir İlçesi'nde vatani görevini yaptığı birliğinden memleketine izne gelen 21 yaşındaki Mustafa Ş., 5 katlı bir inşaata çıkıp intihara kalkıştı. Polis, Mustafa Ş.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanıp çekip kurtardı.



Olay, dün saat 22.00 sıralarında Seydişehir İlçesi Haciseyitali Mahallesi'ndeki 5 katlı bir inşaatta meydana geldi. İzmir'de vatani görevini yatığı birliğinden memleketine izne gelen Mustafa Ş., inşaatın 5'inci katına çıkıp intihara kalkıştı. Durumu fark eden çevredekiler polise haber verdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık görevlileri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri atlama ihtimaline karşı şişme yatağı açtı. Haberi alıp olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren annesi ise hazırda bekletilen ambulansa alınıp sakinleştirildi. Mustafa Ş., sürekli "Ben başaramadım, Pes ettim. Artık yaşamayacağım" diye bağırdı. Bu sırada polis, Mustafa Ş.'nin dalgınlığından faydalanıp çekip kurtardı. Aşağı indirileN Mustafa Ş., önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne, sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.