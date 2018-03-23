Konya-Apandis Ağrısıyla Gitti, Kalbinin Sağda Olduğunu Öğrendi-Hd

Konya'da üniversite öğrencisi Şerife Şimşek (21), 2 yıl önce apandis ağrısıyla gittiği doktorda, yapılan tetkikler sonucu kalbi ve solda olması gereken organlarının sağda olduğunu öğrendi. Yıllardır kalbinin sağda olduğunu hissettiğini belirten Şimşek, Kalbimin sağda olduğunu hissediyordum ama buna ne ailem ne de başka birisi inandı. Kalbim ve solda bulunması gereken organlarımın sağda olduğunu duyunca şok oldum. dedi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisat Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Şerife Şimşek, 2 yıl önce apandis ağrısı nedeniyle Konya Numune Hastanesi'ne gitti. Burada doktor tarafından ultrasonla muayene edilen Şimşek'in, kalp, aorta, dalak ve midenin sağda, karaciğerin solda olduğu ortaya çıktı. Bu durumun Şimşek'in sağlığını etkileyecek bir sorun oluşturmayacağı yapılan tetkiklerle belirlendi.

KALBİMİN SAĞDA ATTIĞINI HİSSEDİYORDUM

Doktorun odasından çıktığında çok şaşkın olduğunu söyleyen Şerife Şimşek, Doktorun odasından çıktığımda şaşkındım, ilk defa böyle bir şey duydum. Ben aileme söylüyordum kalbimin sağda attığını hissediyorum diye inanmıyorlardı. dedi.

Kalbi sağda olduğu için acil müdahale sırasında yanlış müdahaleden korktuğunu ifade eden Şimşek, şunları söyledi

Apandis ağrısıyla hastaneye gittim. Doktor, ultrasonla muayene ettiğinde bu organın burada ne işi var, dedi. Sonra senin organların ters, dedi. Organlarımın yerini mi değiştireceksiniz diye sordum Doktor bana organlarımın gayet sağlıklı olduğunu, hiçbir sağlık problemi yaşamayacağımı söyleyince içim rahatladı. Sonra tedirgin olmaya başladım. Başıma herhangi bir şey gelirse bana yanlış yapılacak acil müdahaleden korkuyorum. Her hastaneye gittiğimde bilgilendirme de bulunuyorum. Kendimi oralarda kayıt altına aldırıyorum. Ama bu bir çözüm değil. Bu nedenle sol tarafıma 'kalbim sağ tarafta? gibi bir dövme yaptıracağım. Dövmem olursa bana müdahale edecek görevliler de ona göre müdahale uygular.

KORKU DOLU BİR HAYAT

Organlarının ters tarafta olmasından dolayı ilgi odağı olduğunu ancak, hayatı boyunca tedirgin bir yaşam süreceğini ifade eden Şimşek Çok tedirginim bir taraftan da korkuyorum. Arkadaş çevreme de çok söylüyorum. Sizin yanınızda bana bir şey olursa müdahale edecek kişilere kalbimin sağda olduğun söyleyin ölmeyeyim diyorum. Farklı olduğum için çevremde çok ilgi odağıyım aslında. Ama bir taraftan da korku dolu bir hayat var önümde yanlış müdahale edilir mi diye. diye konuştu.