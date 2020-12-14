Konya Antalya karayolunda kar yağışı

Konya Antalya karayolunu bağlayan Alacabel mevkiinde kar yağışı etkili olurken, ilçe genelinde de yağmur etkili oldu.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kar ve yağmur yağışı etkili olmaya başladı. Konya'yı Antalya'ya bağlayan Alacabel mevkiinde kar yağışı, ilçe genelinde ise yağmur yağışı etkisi gösterdi. Üç gündür devam eden yağışı sonrası Suğla Gölü'ndeki su seviyesi yükselmeye başladı. Kar yağışının etkili olduğu Alacabel mevkiinde ise, karayolları ekipleri gece boyunca kar küreme çalışması yaptı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı