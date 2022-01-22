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Konya Antalya Karayolu trafiğe kapandı

Konya Antalya Karayolu trafiğe kapandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile Konya-Antalya karayolu trafiğe kapatıldı.

SEYDİŞEHİR, KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile Konya- Antalya karayolu trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle gece ilerleyen saatlerde yol güzergahında çekicilerin geçişine izin verilmezken, sabaha karşı etkisini artıran kar yağışı sonrası öğleden sonra yol tamamen trafiğe kapatıldı. Yol üzerinde devam eden etkili kar yağışı ve tipi nedeni ile yolda kalan araç ve sürücüler kurtarılırken, yol üzerinde çalışmalar sürdürülemiyor. Antalya istikametine gidecek araçlar Beyşehir ilçesi istikametine yönlendiriliyor. - KONYA

Konya Antalya Karayolu trafiğe kapandı

Konya Antalya Karayolu trafiğe kapandı

Konya Antalya Karayolu trafiğe kapandı

Konya Antalya Karayolu trafiğe kapandı

Konya Antalya Karayolu trafiğe kapandı

Konya Antalya Karayolu trafiğe kapandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Seydişehir, Antalya, Konya, kar, 3. Sayfa, Haber

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