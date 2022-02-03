SEYDİŞEHİR, KONYA (İHA) - Konya- Antalya Karayolu kar nedeniyle trafiğe kapatıldı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Seydişehir- Antalya Karayolu trafiğe kapatıldı.

Bölgede öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran kar yağışı özellikle Antalya Karayolunun 14. kilometresinden sonra etkili olurken, yoğun yağış nedeni ile yol trafiğe kapatıldı. Bölge trafik ekipleri ilçe merkezi Marangozlar Kavşağında yaptıkları uygulama ile araç geçişine izin vermezken karayolları ekipleri yolu yeniden trafiğe açabilmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'dan sebze getirmek için Ereğli ilçesinden yola çıkan ve yolun kapanmasından dolayı bekleyen Bilal Bozoğlu, "Sebze götürmek için Antalya Kumluca'ya gidiyordum. Yol kapalı bekliyoruz, belki de alternatif yollara gideceğiz" dedi.