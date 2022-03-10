Konya-Antalya kara yolunda ulaşıma kar engeli

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Seydişehir- Antalya kara yolu tüm araçlar için trafiğe kapatıldı.

Kent genelinde akşam başlayan kar yağışı, bazı bölgelerde etkisini artırdı.

Konya- Seydişehir kara yolunda otobüs ve çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor. İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolu ise trafiğe kapatıldı.

Öte yandan, Konya-Isparta kara yolu da çekici türü araçların her iki yönde geçişine izin verilmiyor. Otobüs ve tırlar yakındaki dinlenme tesisine yönlendiriliyor.