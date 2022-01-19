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Konya-Antalya kara yolunda ulaşım normale döndü

Konya-Antalya kara yolunda ulaşım normale döndü
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanan Konya-Antalya kara yolunda trafik akışı normale döndü.

ANTALYA (AA) - Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanan Konya- Antalya kara yolunda trafik akışı normale döndü.

Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kara yolları ekiplerinin yaklaşık 10 saat süren çalışmanın ardından yol trafiğe açıldı.

Polis ekipleri, yaşanabilecek trafik kazaları nedeniyle yolun trafiğe kapanmaması için sürücüleri dikkatli gitmesi ve araçlarında zincir bulundurması konusunda uyarıyor.

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

Seydişehir, Antalya, Konya, kar, Güncel, Haber

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