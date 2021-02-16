Konya-Antalya kara yolunda ulaşım kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor
Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel Mevkisi'nde aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel Mevkisi'nde aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Konya genelinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, trafikte aksamalara neden oluyor.
Kar yağışı ve tipi, Seydişehir-Antalya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel Mevkisi'nde de etkisini sürdürürken, kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
???????Öte yandan Karayolları ekipleri de kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak, yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun