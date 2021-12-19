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Konya-Antalya kara yolunda kar yağışı etkili oluyor

Konya-Antalya kara yolunda kar yağışı etkili oluyor
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Kar yağışının etkili olduğu Konya-Antalya kara yolunun Alacabel mevkisinde çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

ANTALYA (AA) - Kar yağışının etkili olduğu Konya- Antalya kara yolunun Alacabel mevkisinde çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

Konya genelinde dün başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

Konya-Antalya kara yolunun Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Antalya yönüne gidecek çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor. Sürücüler, araçlarıyla akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesislerinde bekletiliyor.

Karayolları ekipleri, kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolu açık tutmaya çalışıyor.

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