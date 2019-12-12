Konya-Antalya kara yolunda kar yağışı
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Konya-Antalya kara yolunda kar yağışı

Konya Antalya kara yolunun Alacabel mevkisinde yağan kar bölgeyi beyaza bürüdü.

12.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:48

kara yolunun Alacabel mevkisinde yağan kar bölgeyi beyaza bürüdü.

Konya Antalya kara yolunun bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bölgeyi tamamen kapladı.

Karayolları ekipleri yolun kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, trafik ekipleri sürücüleri ağır ve dikkatli gitmeleri konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA

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: Konya-Antalya kara yolunda kar yağışı
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