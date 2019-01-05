Konya-Antalya Kara Yolunda Kar Yağışı

Konya-Antalya Kara Yolunda Kar Yağışı

Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunda kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Konya-Antalya Kara Yolunda Kar Yağışı

Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunda kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için aralıksız çalışma yürütüyor. Ekipler, yolda tuzlama çalışması yapıyor.

Seydişehir-Antalya kara yolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

Bölge trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA
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