Konya-Antalya Kara Yolunda Kar Yağışı
Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunda kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunda kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Karayolları ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için aralıksız çalışma yürütüyor. Ekipler, yolda tuzlama çalışması yapıyor.
Seydişehir-Antalya kara yolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.
Bölge trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Kaynak: AA