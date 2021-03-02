Konya-Antalya kara yolu çekici ve tır geçişlerine kapatıldı
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Konya-Antalya kara yolu çekici ve tır geçişlerine kapatıldı

02.03.2021 23:23 | Son Güncelleme: 02.03.2021 23:26
Konya-Antalya kara yolu çekici ve tır geçişlerine kapatıldı

Seydişehir-Antalya kara yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Seydişehir-Antalya kara yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Karayolları ekipleri çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.

Marangozlar Kavşağı'ndaki polis uygulama noktasında çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor. Bazı araçlar, petrol istasyonları ve dinlenme tesislerinde bekletiliyor.

Diğer yandan bölge trafik ekipleri, sürücülerin araçlarında zincir, takoz çekme halatı bulundurmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

Kar lastiği bulunamayan araçların da geçişine izin verilmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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