Konya-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişlerine açıldı - Haberler
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Konya-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişlerine açıldı

AA, Abdullah Doğan - Güncel
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Konya-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişlerine açıldı

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle çekici türü araçların geçişine kapatılan Seydişehir-Antalya kara yolunda trafik normale döndü.

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle çekici türü araçların geçişine kapatılan Seydişehir- Antalya kara yolunda trafik normale döndü.

Kent genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Konya'yı çevre illere bağlayan kara yollarında etkili oldu.

Bölge trafik ekiplerince çekici türü araçların geçişine kapatılan Konya-Antalya kara yolunda, yağışların etkisini yitirmesiyle bu araçların geçişine izin verildi.

Öte yandan Konya-Beyşehir kara yolu da her iki yönde çekici türü araçların geçişine açıldı.

AA / Abdullah Doğan - Güncel

Seydişehir, Antalya, Konya, kar, Güncel, Haber

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