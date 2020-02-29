Konya anonsçu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşlarına hakim olamadı
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Konya anonsçu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşlarına hakim olamadı

Anonsçu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşlarına hakim olamadıSüper Lig'in 24'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

29.02.2020 18:02 | Son Güncelleme: 29.02.2020 18:04
Konya anonsçu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşlarına hakim olamadı

Anonsçu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig'in 24'üncü haftasında , sahasında 'yı konuk etti. Maç öncesi Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerin isimleri stad hoperlörlerinden okunurken, taraftarlarda 'burada' diye yanıt verdi. Şehitlerin isimlerini okuyan anonsçu Mustafa Durmuş isimleri okuduğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Bir süre duraksayan Durmuş, daha sonra isimleri okumaya devam etti. Bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Konya anonsçu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşlarına hakim olamadı
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