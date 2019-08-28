Konya annesi tarafından eve kilitlenen engelli kadın kurtarıldı

28.08.2019 17:23

Annesi tarafından eve kilitlenen engelli kadın kurtarıldı

Konya'da annesi tarafından eve kilitlenen zihinsel ve bedensel engelli Alev E. (38) çilingir yardımıyla kurtarıldı. Alev E., ailesine ulaşılmaması üzerine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından devlet korumasına alındı.

Merkez Selçuklu İlçesi Selahaddin Eyyübi Mahallesi İlahiyat Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan zihinsel ve bedensel engelli Alev A.'nın annesi tarafından kapının üzerine kilitlendiği yönünde CİMER'e gelen ihbar üzerine Konya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İhbar yapılan adrese giden ekipler, genç kızın evde olduğunu; ancak kapının üzerine kilitlendiği tespit etti. Bunun üzerine savcılık kararıyla evin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Gözyaşları içerisinde polis ekiplerinin kucağında evden çıkartılan Alev A., sağlık kontrolü için Konya Beyhekim Devlet Hastanesine götürüldü. Alev A., ailesine ulaşılmaması üzerine Konya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne götürülerek devlet koruması altına alındı.

Kaynak: DHA