Konya - Ankara yolunda kum fırtınası: Çok sayıda araç birbirine girdi, yol savaş alanına döndü - Haberler
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Konya - Ankara yolunda kum fırtınası: Çok sayıda araç birbirine girdi, yol savaş alanına döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya - Ankara yolunda kum fırtınası: Çok sayıda araç birbirine girdi, yol savaş alanına döndü Konya - Ankara karayolu 75. kilometrede kum fırtınasının görüş mesafesini düşürmesi sebebiyle zincirleme kaza meydana geldi.

ANKARA (İHA) - Konya - Ankara yolunda kum fırtınası: Çok sayıda araç birbirine girdi, yol savaş alanına döndü

KONYA - Konya - Ankara karayolu 75. kilometrede kum fırtınasının görüş mesafesini düşürmesi sebebiyle zincirleme kaza meydana geldi. Çok sayıda aracın karıştığı kazada hafif hasar alan araçlar olay yerini terk etti. Bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Konya - Ankara yolunda kum fırtınası: Çok sayıda araç birbirine girdi, yol savaş alanına döndü

Konya - Ankara yolunda kum fırtınası: Çok sayıda araç birbirine girdi, yol savaş alanına döndü

Konya - Ankara yolunda kum fırtınası: Çok sayıda araç birbirine girdi, yol savaş alanına döndü

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