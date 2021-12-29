Konya-Ankara karayolunda sis etkili oluyor
AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel
KONYA(AA) -Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
ANKARA (AA) - KONYA(AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Konya- Ankara Karayolunda yoğunlaşan sis, trafiği olumsuz etkiliyor.
Görüş mesafesinin yer yer 30 metrelere kadar düşmesi trafikteki sürücülere zor anlar yaşatıyor.
İlçe trafik ekipleri, Konya-Ankara kara yolunda etkili olan sis dolayısıyla sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.
AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri
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