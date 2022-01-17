Konya-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor
AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel
Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
ANKARA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye düşmesiyle Konya- Ankara kara yolunda oluşan buzlanma trafiği olumsuz etkiliyor.
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye düşmesi trafikteki sürücülere zor anlar yaşatıyor.
İlçe trafik ekipleri, Konya-Ankara kara yolunda etkili olan sis ve buzlanmaya karşı sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.
AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri