Konya-Ankara kara yolunda mahsur kalanlara çorba ikram edildi - Haberler
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Konya-Ankara kara yolunda mahsur kalanlara çorba ikram edildi

AA, Hüseyin Ordulu - Güncel
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Konya-Ankara kara yolunda mahsur kalanlara çorba ikram edildi

Konya'nın Kulu ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda mahsur kalanlara belediye ekipleri tarafından sıcak çorba ikramı yapıldı.

KULU, KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda mahsur kalanlara belediye ekipleri tarafından sıcak çorba ikramı yapıldı.

Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Konya- Ankara kara yolunda araçlar mahsur kaldı.

Yol açma çalışmaları aralıksız sürerken belediye ekipleri, araçlarda bekleyen sürücü ve yolculara sıcak çorba ikramında bulundu.

Şehirlerarası yolcu otobüslerindeki yolcular da ilçe merkezinde misafir edilerek ihtiyaçları giderildi.

AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Ankara, Konya, Kulu, kar, Güncel, Haberler

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