Konya-Ankara kara yolu trafiğe kapatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya-Ankara kara yolu trafiğe kapatıldı

AA / Basir Gülüm - Haberler | Güncel

Konya'yı Ankara ve Beyşehir'e bağlayan kara yollarında, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

ANKARA (AA) - Konya'yı Ankara ve Beyşehir'e bağlayan kara yollarında, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Konya çevresinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı.

Bölge trafik ekipleri tarafından Konya'dan Ankara ve Beyşehir yönlerine araç geçişi durduruldu.

Kara yolları ve belediye ekipleri, kara yollarını trafiğe açabilmek yoğun çalışma yapıyor.

AA / Basir Gülüm - Son Dakika Haberleri

Ankara, Konya, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title