Konya-Ankara kara yolu trafiğe kapatıldı
AA / Basir Gülüm - Haberler | Güncel
Konya'yı Ankara ve Beyşehir'e bağlayan kara yollarında, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
ANKARA (AA) - Konya'yı Ankara ve Beyşehir'e bağlayan kara yollarında, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Konya çevresinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı.
Bölge trafik ekipleri tarafından Konya'dan Ankara ve Beyşehir yönlerine araç geçişi durduruldu.
Kara yolları ve belediye ekipleri, kara yollarını trafiğe açabilmek yoğun çalışma yapıyor.
AA / Basir Gülüm - Son Dakika Haberleri