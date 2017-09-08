Konya Alman Milletvekilleri Konya'daki NATO Üssü'nü Ziyaret Etti

Alman milletvekilleri Konya'daki NATO Üssü'nü ziyaret etti (2)



ALMAN HEYETİ, KONYA'DAN AYRILDI



NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoller, başkanlığında Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu NATO Üssü'ne gelen Alman heyete ilk önce üs ile ilgili brifing verildiği, ardından heyetin NATO üssü'nde görevli Alman askerlerle görüştüğü öğrenildi. Heyet, yapılan görüşmenin ardından saat 16.00 'da uçakla 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan ayrıldı.