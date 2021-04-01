KONYA Akşener: Bahçeli'yi evinde dinlenmeye davet ediyorum
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KONYA Akşener: Bahçeli'yi evinde dinlenmeye davet ediyorum

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Akşener: Bahçeli'yi evinde dinlenmeye davet ediyorum (2)ESNAF ZİYARETİ YAPTIİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya'daki programı kapsamında, Akşehir ve Ilgın ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

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Akşener: Bahçeli'yi evinde dinlenmeye davet ediyorum (2)

ESNAF ZİYARETİ YAPTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya'daki programı kapsamında, Akşehir ve Ilgın ilçelerinde esnafı ziyaret etti. Akşener, esnafla sohbet edip, sorunlarını dinledi.

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KONYA Akşener: Bahçeli'yi evinde dinlenmeye davet ediyorum
KONYA Akşener: Bahçeli'yi evinde dinlenmeye davet ediyorum
KONYA Akşener: Bahçeli'yi evinde dinlenmeye davet ediyorum
KONYA Akşener: Bahçeli'yi evinde dinlenmeye davet ediyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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