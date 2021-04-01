KONYA Akşener: Bahçeli'yi evinde dinlenmeye davet ediyorum
Akşener: Bahçeli'yi evinde dinlenmeye davet ediyorum (2)ESNAF ZİYARETİ YAPTIİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya'daki programı kapsamında, Akşehir ve Ilgın ilçelerinde esnafı ziyaret etti.
Akşener: Bahçeli'yi evinde dinlenmeye davet ediyorum (2)
ESNAF ZİYARETİ YAPTI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya'daki programı kapsamında, Akşehir ve Ilgın ilçelerinde esnafı ziyaret etti. Akşener, esnafla sohbet edip, sorunlarını dinledi.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı