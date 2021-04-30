Konya, Aksaray ve Niğde'de sağanak görülecek
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Konya, Aksaray ve Niğde'de sağanak görülecek

Konya, Aksaray ve Niğde'de sağanak görülecek
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Konya, Aksaray ve Niğde çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Konya, Aksaray ve Niğde çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gün boyu havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı bölgede, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgedeki rüzgar, kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Konya'da 27, Aksaray'da 26, Niğde'de 24 derece olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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