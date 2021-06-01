Konya, Aksaray ve Niğde'de sağanak bekleniyor
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Konya, Aksaray ve Niğde'de sağanak bekleniyor

Konya, Aksaray ve Niğde'de sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

İç Anadolu'da Konya, Aksaray ve Niğde çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor.

İç Anadolu'da Konya, Aksaray ve Niğde çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden itibaren Konya'nın batı ve güneybatı ilçeleri ile Niğde çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklığının 2 ila 6 derece azalması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli, yağış anında zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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