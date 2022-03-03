Konya'yı Aksaray, Karapınar, Isparta ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yolları ulaşıma açıldı - Haberler

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Konya'yı Aksaray, Karapınar, Isparta ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yolları ulaşıma açıldı

AA, Melike Keskin - Güncel
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Konya'yı Aksaray, Karapınar, Isparta ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yolları ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan Konya-Aksaray, Konya-Karapınar, Konya-Isparta ve Konya-Afyonkarahisar kara yolları ulaşıma açıldı.

KARAPINAR, KONYA (AA) - Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan Konya- Aksaray, Konya- Karapınar, Konya- Isparta ve Konya-Afyonkarahisar kara yolları ulaşıma açıldı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar ve tipinin etkisi azaldı, Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollarda araç geçişine izin veriliyor.

Konya- Aksaray, Konya-Karapınar, Konya-Isparta, Konya-Afyonkarahisar kara yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Konya- Aksaray kara yolunda yoğun tipi nedeniyle ulaşım, her iki yöne polis ekiplerinin önlemleri eşliğinde sağlanıyor.

Seydişehir-Antalya, Konya-Karaman, Konya-Ankara kara yollarında da araçların geçişine izin veriliyor.

Kentin çıkışındaki kontrol noktalarında görevli polis ekipleri, sürücülere uyarılarda bulunuyor.

AA / Melike Keskin - Güncel

Karapınar, Aksaray, Isparta, kar, Güncel, Haberler

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