Konya'yı Aksaray, Karapınar, Isparta ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yolları ulaşıma açıldı
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Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan Konya-Aksaray, Konya-Karapınar, Konya-Isparta ve Konya-Afyonkarahisar kara yolları ulaşıma açıldı.
KARAPINAR, KONYA (AA) - Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan Konya- Aksaray, Konya- Karapınar, Konya- Isparta ve Konya-Afyonkarahisar kara yolları ulaşıma açıldı.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar ve tipinin etkisi azaldı, Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollarda araç geçişine izin veriliyor.
Konya- Aksaray, Konya-Karapınar, Konya-Isparta, Konya-Afyonkarahisar kara yolları yeniden ulaşıma açıldı.
Konya- Aksaray kara yolunda yoğun tipi nedeniyle ulaşım, her iki yöne polis ekiplerinin önlemleri eşliğinde sağlanıyor.
Seydişehir-Antalya, Konya-Karaman, Konya-Ankara kara yollarında da araçların geçişine izin veriliyor.
Kentin çıkışındaki kontrol noktalarında görevli polis ekipleri, sürücülere uyarılarda bulunuyor.