Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da vatandaşlar evlerine çekildi
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Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da vatandaşlar evlerine çekildi

28.11.2020 20:49 | Son Güncelleme: 28.11.2020 20:52
Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da vatandaşlar evlerine çekildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan ve yarın saat 10.00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması, Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da cadde ve sokakları sessizliğe bürüdü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan ve yarın saat 10.00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması, Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da cadde ve sokakları sessizliğe bürüdü.

Türkiye genelinde olduğu gibi Konya'da da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla başladı.

Konya'da Kule, Mevlana, Zafer Meydanı ile Nalçacı Caddesi'ndeki polis ve zabıta ekipleri, kısıtlamanın başlamasıyla sokaktaki vatandaşlara uyarıda bulundu.

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Kısıtlama öncesinde bazı işlek caddelerde araç yoğunluğu gözlenirken, market ve fırınlarda hareketlilik yaşandı.

Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da da Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan kısıtlamalara genelde uyulduğu gözlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda denetimler gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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