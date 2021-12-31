Konya, Afyonkarahisar ve Karaman'da yılbaşı gecesi trafik ve asayiş denetimleri artırıldı

KARAMAN (AA) - Konya, Afyonkarahisar ve Karaman'da yeni yıla girilirken sorun yaşanmaması için polis, jandarma ve diğer kamu personeli 24 saat görev yapıyor.

Konya kent merkezinde polis ve jandarma ekipleri, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak için kent girişindeki kontrol noktalarında uygulama yapıtı.

Vali Vahdettin Özkan, Ankara yolu uygulama noktasında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti. Polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutlayan Özkan, daha sonra Bosna Hersek Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret etti.

Burada görev yapan personelle bir araya gelen Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeni yılı görev başında karşılayan personelimizi ziyaret ettik. Çalışmalarında başarılar diledik. İnşallah, 2022 yılı ülkemiz ve şehrimiz için huzur ve bereket getirir." ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, yeni yılı görev başında karşılayan ekipleri ziyaret etti.

Zeybek ile Temiz, Milli Birlik Polis Karakolu'nda görev yapan polis memurlarıyla bir araya gelerek ekiplere çalışmalarında başarılar diledi.

Buradaki programın ardından Zeybek, sırasıyla zabıta karakolu, itfaiye müdürlüğü ve bazı kamu kurumlarını ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Temiz de Kent Meydanı'ndaki uygulama noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yıl tedbirleri kapsamında kente yaklaşık 1400 polis memuru ile 258 ekibin görev aldığını söyledi.

Kentin çeşitli yerlerinde uygulama noktaları kurulduğunu dile getiren Temiz, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Şimdilik sakin geçiyor. İlerleyen saatlerde de vatandaşlarımız huzur ve güven içerisinde yeni yıla girecek. 2022'yi de ülkemiz için huzurlu bir şekilde karşılarız."

Temiz, 2021 yılında Afyonkarahisar'ın genel asayiş konusunda iyi bir konumda olduğunu sadece internet dolandırıcılık konusunda kısmi bir artış olduğunu ifade etti.

Karaman

Kentte, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce denetim gerçekleştirildi.

Karaman kent merkezinde polis ve jandarma ekipleri, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak için kent girişindeki kontrol noktalarında uygulama yaptı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İtfaiye, Çarşı ve Yunus Emre Polis merkezi, Mut yolu ile Ereğli yolu uygulama noktalarının da görevlileri ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayıp çalışmalarında başarılar diledi.

Kentin bir çok noktasında polisin denetimleri devam ediyor.