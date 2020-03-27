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KONYA AFAD ekipleri, yaşlı çiftin yardımına koştu

AFAD ekipleri, yaşlı çiftin yardımına koştuKORONAVİRÜS önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının yasak olması nedeniyle Konya'da yaşayan Ayşe Karacam (65) ve Hüseyin Karacam (67) çifti, kullandıkları ilaçlar bitince zor durumda kaldı.

27.03.2020 09:38 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:40
KONYA AFAD ekipleri, yaşlı çiftin yardımına koştu

AFAD ekipleri, yaşlı çiftin yardımına koştu

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının yasak olması nedeniyle Konya'da yaşayan Ayşe Karacam (65) ve Hüseyin Karacam (67) çifti, kullandıkları ilaçlar bitince zor durumda kaldı. Karacam çiftinin yardım istediği 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yönlendirmesiyle AFAD ekipleri, ilaçları eczaneden alıp, çifte teslim etti.

Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlıkları bulunanların sokağa çıkmaları yasaklandı. Konya'da yaşayan Ayşe Karacam (65) ve Hüseyin Karacam (67) çiftinin de kullandıkları ilaçları bitti. Ancak çift yasak nedeniyle ilaçlarını almaya gidemedi. Karacam çiftinin yardımına 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yönlendirmesiyle AFAD ekipleri yetişti.

Ekipler, eczaneden aldıkları ilaçları kısa sürede çifte ulaştırdı. İlaçlarına kavuşan işçi emeklisi 2 çocuk babası Hüseyin Karacam, mümkün oldukça sokağa çıkılmamasına gayret gösterilmesi gerektiğini söyledi. Emekli oldukları için günlerini belediyeye ait hobi bahçesinde yetiştirdikleri sebzelerin dikim ve bakımlarıyla geçirdiklerini anlatan Hüseyin Karacam, şunları söyledi:

"Daha önce hobi bahçesine gidiyorduk. Hobi bahçesi de koronavirüs tedbiri nedeniyle kapatıldı. 65 yaş ve üstü kişiler için sokağa çıkma yasağı getirildi. Şu an evde, namaz kılarak, televizyonda haberleri izleyerek, Kuran ve dini kitaplar okuyarak zamanımızı geçiriyoruz. İki oğlum ve 2 torunum var. Torunlarımdan biri yeni doğdu. Doğumdan sonra yarım saat görmüştüm. Şimdi ise göremiyorum. Karara saygı duyuyoruz. Bizden sonra bir kişiye bulaşırsa daha çoğalıyor. O yüzden hem kendimizi hem toplumu koruyoruz. Toplum için tavsiyemiz herkes evde kalsın ki, başkasına zararı olmasın. Toplumda virüs taşıyan bir insan varsa, onunla fiziki temas sonucu bize geçiyor. Biz onlardan kendimizi korumak için de dışarı çıkmıyoruz."

Karacam, yasak sona erdikten sonra ilk olarak özlediği torunlarının yanına gideceğini ardından da hobi bahçesine gidip, bahçeyle ilgileneceğini ifade etti.

Eşi Ayşe Karaman da, "Evdeyiz. Sokağa çıkamıyoruz. Televizyon izleyerek, dini kitap okuyup, yemek yaparak vakit geçirmeye çalışıyoruz. En çok torunlarımızı özledim. Onlarla da telefonla konuşarak özlemimizi gideriyoruz" diye konuştu.

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KONYA AFAD ekipleri, yaşlı çiftin yardımına koştu

Kaynak: DHA

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KONYA AFAD ekipleri, yaşlı çiftin yardımına koştu

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