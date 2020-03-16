Konya Adliyesinde bazı duruşmalara "koronavirüs" ertelemesi Konya Adliyesindeki bazı duruşmalar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında ertelendi.

Konya Adliyesindeki bazı duruşmalar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında ertelendi.

Konya Barosu'ndan alınan bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, genel güvenlik ve kamu sağlığı gerekçesiyle acil davalar hariç olmak üzere, tüm mahkemelerde keşif ve duruşmalar, ilgili hakimliklerin takdiriyle ertelendi.

Erteleme kararının, Ereğli, Akşehir, Seydişehir, Çumra, Doğanhisar, Cihanbeyli, Kulu, Karapınar, Beyşehir, Sarayönü, Bozkır, Yunak, Kadınhanı, Ilgın ilçe hakimliklerinde de uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: AA