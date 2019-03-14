Konya 98 Yaşındaki Emekli Doktor, Karbonmonoksit Gazından Zehirlenerek Hayatını Kaybetti

98 yaşındaki emekli doktor, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti

KONYA'da emekli doktor Türkan Eren (98), yalnız yaşadığı evinde ısınmak için yaktığı kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Armağan Mahallesi Melikşah Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir evin giriş katında meydana geldi. Yalnız yaşayan emekli doktor Türkan Eren'den haber alamayan oğlu Mehmet Ali Eren, eve geldiğinde annesini hareketsiz halde yatarken buldu. Eren'in haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Türkan Eren'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde inceleme yapan polis, ilk belirlemelere göre Eren'in ısınmak için yaktığı kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiğini, sobadan sıçrayan kıvılcımlarında, bazı eşyaları tutuşturduğunu, tespit etti. Olay yerinde ayrıca Eren'in baktığı kedisinin de öldüğü tespit edildi. Türkan Eren'in cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA