Konya 9 Yaşındaki Çocuk, Bahçede Bulduğu Tabancayla 4 Yaşındaki Kuzenini Vurdu

9 yaşındaki çocuk, bahçede bulduğu tabancayla 4 yaşındaki kuzenini vurdu



KONYA'da 9 yaşındaki Ş.G., bahçede bulduğu tabancayı, oyuncak 'mantar tabanca' sanıp oynarken yere düşürdü. Ateş alan tabancadan çıkan mermi karşısındaki aynı adı taşıyan 4 yaşındaki kuzeni Ş.G.'nin, göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan ve ameliyata alınan Ş.Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Kosova Mahallesi Furkan Sokak Baldan Sitesi'nde meydana geldi. Dedelerinin adını taşıyan Ş.G., aynı binada oturan kuzeni Ş.G. ile evlerinin bahçesinde oynadığı sırada bahçe duvarının yakınında çimler arasında tabanca buldu. Ş.G., bulduğu tabancayı kendisinin oyuncak mantar tabancalarından sanıp oynamaya başladı. Merdivenin altına geldiklerinde tabancayı elinden düşürdü. Yere düşen ve ateş alan tabancadan çıkan mermi, karşısındaki kuzeni Ş.G.'nin göğsüne isabet etti. Bu sırada üst katta balkonda uyunan ve çocuklara adını veren dedeleri Ş.G., sesi duyup koşarak aşağı indiğinde küçük orunu Ş.G.'yi kanlar içinde buldu. Ardından minik Ş.G., ailesi tarafından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen ve ameliyata alınan Ş.G.'nin göğsünden giren merminin kalçasına saplandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Çocuğunun ameliyattan çıkmasını bekleyen baba Hüseyin G. ise hastane önünde gözyaşlarına hakim olamadı. Polis, dede Ş.G. ve tabancayla oynayan Ş.G.'nin ifadesine başvurdu.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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