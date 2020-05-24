KONYA 9 BAYRAMDIR KAYIP OLAN OĞLUNUN YOLUNU GÖZLEYEN ANNE KOKUSUNU İÇİME ÇEKMEYİ ÖZLEDİ
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KONYA 9 BAYRAMDIR KAYIP OLAN OĞLUNUN YOLUNU GÖZLEYEN ANNE KOKUSUNU İÇİME ÇEKMEYİ ÖZLEDİ

KONYA'nın Akören ilçesinde, 2016 Nisan ayında oynadığı evinin önünden kaybolan 6 yaşındaki Yasin Şahin'den halen haber alınamıyor.

24.05.2020 09:35 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:43

KONYA'nın Akören ilçesinde, 2016 Nisan ayında oynadığı evinin önünden kaybolan 6 yaşındaki Yasin Şahin'den halen haber alınamıyor. Yasin'in kaybolmasının ardından 9 bayram geçtiğini ve halen oğlunun yolunu gözlediğini belirten anne Ümmü Yavuz, "9 bayramdır Yasin yok. En kötüsü her bayram yaklaştığında insafa gelirlerde Yasin'imi bırakırlar diye bekliyorum. 4 çocuğum yanımda, Yasin'im eksik. Kucağıma oturtup da kokusunu içime çekmeyi çok özledim. Bana 'anne' diye seslenmesini çok özledim."dedi.

Akören'e bağlı daha önce köy statüsünde olan Belkuyu Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuklu Ümmü- Yavuz Şahin çiftinin 6 yaşındaki oğulları Yasin, 4 Nisan 2016 günü evlerinin önünde oynarken kayboldu. Yasin'in bulunması için aynı gün jandarma ve AFAD ekipleri arama başlattı.

Köylülerin de katıldığı arama çalışmalarında, evin çevresi ile su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar ve mağaralar arandı. Ağaç ve çalılık dipleri kontrol edildi.

Askeri helikopter ve AFAD'ın insansız hava aracı (İHA) da kullanılan arama çalışmaları kapsamında, Çarşamba Çayı ve aktığı Apa Gölü girişinde, Mersin'den gelen dalgıç polisler sonar cihazlarıyla tarama yaptı. 80 kilometrelik alanda yapılan tüm aramalara rağmen çocuğun izine rastlanmayınca, çalışmalar 24'üncü gününde kaymakamlık tarafından sonlandırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca Ankara'dan gönderilen, polis ve askerlerden oluşan özel ekip, Yasin için yeniden arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda özel ekip de kayıp Yasin'i bulamadı.

ANNE: 'KOKUSUNU İÇİME ÇEKMEYİ ÇOK ÖZLEDİM'

Yasin olmadan 9'uncu bayrama gediklerini belirten anne Ümmü Yavuz, Yasin'e çok benzediği için 5 yaşındaki Yusuf'a sarılarak hasret giderdiklerini söyledi. Anne Yavuz, "9 bayramdır Yasin yok. En kötüsü her bayram yaklaştığında insafa gelirlerde Yasin'imi bırakırlar mı diye bekliyorum. 4 çocuğum yanımda Yasin'im eksik. Eksikliğinin dolmasını istiyorum. Görenlerden, duyanlardan Allah rızası için kendi evlatlarının yerine koysunlar bize yardım etsinler. Yalvarıyorum. Her zaman içimde bir umut var. İçimdeki umut bitmez. Bu hayvan değil ki arkasını bırakasın. Benim canımdan bir can. Halen daha bekliyorum."dedi.

Umuduğunu hiç yitirmeyeceğini belirten Yavuz, "Umudumu hiç yitirmeyeceğim. Can bedenden çıkıncaya kadar oğlumu bekleyeceğim. Oğlumu aramayı da sürdüreceğim. Kim ne söylerse söylesin, o benim canımdan bir can. 4 çocuğum yanımda ama 5 yaşındaki Yusuf Yasin'ime çok benziyor. En çok bu oğlumla vakit geçirip, buna sarılıyoruz. Yasin'inim eksikliğini doldurmaz ama Yusuf ile vakit geçirmeye çalışıyoruz. Ne yapsak olmuyor. Yasin'in tekrar aranmasını istiyorum. Arama faaliyetleri yeniden yapılsın. Bayramlar benim için çok kötü geçiyor. Kardeşleri ağlıyor. Yasin de yanımızda olsaydı onu da şeker toplamaya getirirdik diyorlar. Hergün Yasin'in ya fotoğrafları yada kıyafetleri ellerinde oluyor. Bir anne olarak kucağıma oturtup kokusunu içime çekmeyi çok özledim. Bana anne diye seslenmesini çok özledim."diye konuştu.

KONYA 9 BAYRAMDIR KAYIP OLAN OĞLUNUN YOLUNU GÖZLEYEN ANNE KOKUSUNU İÇİME ÇEKMEYİ ÖZLEDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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