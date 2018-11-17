80 Yaşındaki Kadın, Namaz Kılarken Hayatını Kaybetti
Konya'da, yalnız yaşayan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın, evinde ölünde ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaşlı kadını secdede hareketsiz haldeyken buldu.
Konya'da, 2 gündür kendisinden haber alınamayan Şerife Dönmez (80), polis ve iftaiye ekipleri tarafından secdede ölü bulundu.
YAŞLI KADINDAN HABER ALAMAYAN YAKINLARI DURUMU POLİSE BİLDİRDİ
Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Işıkalan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşayan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan Şerife Dönmez'in yakınları durumu polise bildirdi.
YAŞLI KADIN, SECDEDE ÖLÜ BULUNDU
Olay yerine giden polis, itfaiyenin yardımıyla kapıyı açıp içeri girdi. Polis, içeri girdiğinde Dönmez'i secdede hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Şerife Dönmez'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YORUMLAR (13)
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Allah rahmet eylesinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin..Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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Sevdiklerinle CENNETTE BİR ARAYA GELİRSİN İNŞALLAH. .Cevap Yaz 15 Yayından KaldırMURAT: amin insallah2 Yayından Kaldır
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Allah''ım bize de böyle bir teslimiyet nasip etCevap Yaz 16 Yayından Kaldır