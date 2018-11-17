80 Yaşındaki Kadın, Namaz Kılarken Hayatını Kaybetti

80 Yaşındaki Kadın, Namaz Kılarken Hayatını Kaybetti

Konya'da, yalnız yaşayan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın, evinde ölünde ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaşlı kadını secdede hareketsiz haldeyken buldu.

Konya'da, 2 gündür kendisinden haber alınamayan Şerife Dönmez (80), polis ve iftaiye ekipleri tarafından secdede ölü bulundu.

YAŞLI KADINDAN HABER ALAMAYAN YAKINLARI DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Işıkalan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşayan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan Şerife Dönmez'in yakınları durumu polise bildirdi.

YAŞLI KADIN, SECDEDE ÖLÜ BULUNDU

Olay yerine giden polis, itfaiyenin yardımıyla kapıyı açıp içeri girdi. Polis, içeri girdiğinde Dönmez'i secdede hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Şerife Dönmez'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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