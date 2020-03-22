KONYA 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza
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İçişleri Bakanlığı, Ereğli, Güncel

KONYA 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişiye 3 bin 150'şer lira cezaKONYA'nın Ereğli ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma yasağını ihlal eden ismi açıklanmayan 2 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

22.03.2020 22:05 | Son Güncelleme: 22.03.2020 22:06
KONYA 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza

KONYA'nın Ereğli ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma yasağını ihlal eden ismi açıklanmayan 2 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için sokağa çıkmalarını yasak olduğu yönünde genelge gönderdi. Ereğli ilçesinde yasağı ihlal eden ismi açıklanmayan 2 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

KONYA 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

KONYA 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza

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