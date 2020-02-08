Konya 6 aracın karıştığı zincirleme kaza 1 yaralı
Haberler » Güncel » Konya 6 aracın karıştığı zincirleme kaza 1 yaralı - Haber

Konya 6 aracın karıştığı zincirleme kaza 1 yaralı

6 aracın karıştığı zincirleme kaza 1 yaralıKONYA'nın Kulu ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandıKaza, bugün Ankara- Konya karayolunun 115'nci kilometresinde meydana geldi.

08.02.2020 22:56 | Son Güncelleme: 08.02.2020 22:58
Konya 6 aracın karıştığı zincirleme kaza 1 yaralı

6 aracın karıştığı zincirleme kaza 1 yaralı

'nın ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Kaza, bugün Ankara- Konya karayolunun 115'nci kilometresinde meydana geldi. Tipi ve buzlanma nedeniyle 6 aracın karıştığı kazada Ali Çavuşoğlu (48) yaralandı. Yaralı Çavuşoğlu, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Konya 6 aracın karıştığı zincirleme kaza 1 yaralı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler