Konya 5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı KONYA'nın Ereğli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı KONYA'nın Ereğli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, bugün saat 07.40 sıralarında Konya- Adana karayolu Ereğli Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Enes G. yönetimindeki 42 ABS 302 plakalı otomobil, kavşakta ile Hasan Hüseyin B.'nin kullandığı 42 ACF 517 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki sürücüyle birlikte araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralı 5 kişi ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı da güvenlik kemarasına yansıdı.
Kaynak: DHA