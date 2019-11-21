Konya-5 katlı apartmanın çatı katında yangın paniği
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Konya-5 katlı apartmanın çatı katında yangın paniği

5 katlı apartmanın çatı katında yangın paniğiKonya'da 5 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

21.11.2019 19:59 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:02
Konya-5 katlı apartmanın çatı katında yangın paniği

5 katlı apartmanın çatı katında yangın paniği

'da 5 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangın, 3 saat süren çalışma sonrası söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Esiri Mehmet Sokak üzerinde bulunan Akyıldız Sitelerinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı bir binanın çatı katından alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına hemen müdahalede bulundu. Bina tedbir amaçlı tamamen boşaltılırken, her ihtimaline karşın 112 sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

Yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Haber Videosu: Konya-5 katlı apartmanın çatı katında yangın paniği
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