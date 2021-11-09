Konya 5.1'lik depremle sallandı (7) - Haberler
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Konya 5.1'lik depremle sallandı (7)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Konya 5.1'lik depremle sallandı (7)

KONYA'DA ARTÇI SARSINSITILAR EVAM EDİYORKonya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından 27 artçı şok daha gerçekleşti.

KONYA (DHA) - KONYA'DA ARTÇI SARSINSITILAR  EVAM EDİYOR

Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından 27 artçı şok daha gerçekleşti. AFAD verilerine göre son olarak saat 02.38'de meydana gelen 3.9 büyüklüğünde artçı deprem, kentin büyük bölümünde hissedildi. Tedirgin olan vatandaşların bir kısmı yaşanan artçı şoklar nedeniyle evlerine giremedi.


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