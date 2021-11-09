Konya 5.1'lik depremle sallandı (7)

KONYA (DHA) - KONYA'DA ARTÇI SARSINSITILAR EVAM EDİYOR

Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından 27 artçı şok daha gerçekleşti. AFAD verilerine göre son olarak saat 02.38'de meydana gelen 3.9 büyüklüğünde artçı deprem, kentin büyük bölümünde hissedildi. Tedirgin olan vatandaşların bir kısmı yaşanan artçı şoklar nedeniyle evlerine giremedi.

Türkiye'nin #Deprem konusunda hazırlıklı olduğunu düşünüyor musunuz? — Haberler (@Haberler) November 8, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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