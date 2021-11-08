Konya 5.1'lik depremle sallandı (2)- Yeniden

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 20.43'te merkez üssü Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 10.61 kilometre derinlikteki deprem Konya ve ilçelerinin yanı sıra Ankara, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Aksaray ve Karaman'dan da hissedildi. Sarsıntı ile birlikte merkez üssü Meram ve Konya'da vatandaşlar endişe içerisinde sokaklara çıktı. Yurtlarda kalan öğrenciler de bahçeye çıkarken, trafikte yoğunluk yaşandı. Üzerlerine battaniye alan vatandaşlar uzun süre evlerine dönmedi.?

Bu arada Meram ilçesinin Kızılören Mahallesinde göcük olduğu yönünde yapılan ihbar üzerine AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler 3 metruk binada depremin hasara yolaçtığını belirledi. Binalarda kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.