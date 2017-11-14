Konya 4 Aylık Hamile Kadını Evinde Gasp Eden 4 Kişi Yakalandı

Konya'da Suriye uyruklu 4 aylık hamile 18 yaşındaki Aya Alragab'ı, evine zorla girip saklandığı gardıroptan çıkartarak, boğazına bıçak dayayıp küpesini, cep telefonunu ve 300 lira parasını alan 4 kişi, polis tarafından yakalandı. Olay, geçen 12 Kasım Pazar günü saat 11.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Ekmek Koçu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 4 aylık hamile olan Hamile Aya Alragab'ın oturduğu tek katlı müstakil evin bahçe duvarından yüzü maskeli 3 kişi atlayıp, eve girmek için kapıyı açmaya çalıştı. Evin kapısının zorlandığını fark eden Aya Alragab, korkup yatak odasındaki gardıroba saklandı. Bu sırada inşaatta çalışan eşi Eşref Alragıp'ı telefonla arayarak yardım istedi. Kapıyı kırarak içeri giren saldırganlar evde aramaya yaptıkları sırada Alragab'ı gördü. Panik yapan şüphelilerden biri genç kadının boğazına bıçak dayayıp para istedi. Şüpheliler daha sonra kadının kulağındaki küpelerden birini, cep telefonunu ve 300 lira parasını alarak kayıplara karıştı. Baygınlık geçiren Aya Alragab ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.



2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YAKALANDI



Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği sokakta güvenlik kamerası araştırması yaptı. Polis, bir işyerinin güvenlik kameralarında şüphelilerden kaçarkenki görüntülerine ulaştı. Görüntülerden yola çıkan polis, daha öncede çeşitli suçlardan 5 kaydı bulunan F.O.'yu (15) merkez Karatay ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. F.O.'nun ifadeleri doğrultusunda ağabeyi Musa O. (23) ile Hasan B. (19) ve A.Ç. (16) gözaltına alındı. Şüphelilerin evde Suriye uyruklu çiftin kaldığını bildiklerini, eve girdiklerinde kadınla karşılaşınca panik yapıp kadının boğazına bıçak dayayıp para, küpe ve cep telefonunu aldıklarını ve bu malzemeleri ise sattıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin çeşitli suçlardan poliste çok sayıda kaydı bulunduğu belirtildi. Adliyeye sevk edilen F.O. ve A.Ç. dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hasan B. ve Musa O. ise bugün adliyeye sevk edildi.