KONYA 365 dekarlık dairesel ekim alanında 18 ton su tasarrufu sağlanıyor
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KONYA 365 dekarlık dairesel ekim alanında 18 ton su tasarrufu sağlanıyor

365 dekarlık dairesel ekim alanında 18 ton su tasarrufu sağlanıyorKONYA'nın Kadınhanı ilçesinde TİGEM Altınova Tarım İşletmesi'nde her biri 365 dekarlık 84 dairesel tarla bulunuyor.

26.07.2020 10:24 | Son Güncelleme: 26.07.2020 10:33

365 dekarlık dairesel ekim alanında 18 ton su tasarrufu sağlanıyor

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde TİGEM Altınova Tarım İşletmesi'nde her biri 365 dekarlık 84 dairesel tarla bulunuyor. Gökyüzünden bakıldığında devasa şekilleriyle dikkat çeken 'Center Pivot Robotik Sulama Sistemi'ne göre ekili dairesel tarlalarda, başta su olmak üzere, işçi ve zamandan da tasarruf sağlanıyor. Su tasarrufu tarladaki ekili ürüne göre değişkenlik gösterirken, 365 dekarlık yağmurlama sistemiyle sulanan buğday tarlasında yaklaşık 106 bin su tüketilirken, 'Center Pivot Robotik Sulama Sistemi'nde yaklaşık 88 bin ton su tüketilerek 18 ton su tasarrufu sağlanıyor. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Altınova Tarım İşletmesi'ne ait 311 bin dekarlık arazide sertifikalı tohum üretimi amacıyla; buğday, arpa, yonca, fiğ, korunga, mısır ile hayvancılığın ihtiyacı olan kaba yem üretimleri yapılıyor. Tarımsal faaliyetin yanı sıra sığır ve koyun yetiştiriciliği yapılan işletmedeki her biri 365 dekarlık 84 dairesel tarla, gökyüzünden bakıldığında devasa şekilleriyle dikkat çekiyor. 'Center Pivot Robotik Sulama Sistemi'ne göre ekili dairesel tarlalar, tamamıyla çelik borulardan betonarme bir platform üzerinden dairesel dönüş yapıp hareket eden, el değmeden otomatik sistemle sulanıyor. Bu gelişmiş teknolojik yöntemle hem su tasarrufu sağlanıyor, hem de işçi maliyetini azaltıyor. Tarlanın merkezini esas alan, yarıçap uzunluğundaki hareketli robotik sulama sistemine göre ekimin yapıldığı tarlalar, kurulan merkezi bir kuleden de takip edilebiliyor. Sistem dahilinde tarlaların sulanıp, sulanmadığı ve herhangi bir arızanın olup olmadığı da bu kuleden kontrol edilebiliyor. Altınova Tarım İşletmesi Müdürü Ali Odabaşı, Center Pivot Robotik Sulama Sistemi, su, işçi ve zamandan tasarruf sağladıklarını belirtti. Odabaşı, şunları söyledi:

"Altınova Tarım İşletmesi 311 bin dekar alanda tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerini sürdüren bir kurumdur. 311 bin dekarın 41 bin dekarı sulu arazidir. Sulu arazide 84 tane 'Center Pivot' sulama sistemimiz var. Center Pivot 'un özelliği dairesel olarak bitkiyi ve tarlayı sulamasıdır. Her Center Pivot 'un suladığı alan 365 dekardır. Bu sistemin en büyük özelliği kısa zamanda sulamanın yapılması, hem işçilikten kar edilmesi ve zamandan kar edilmesidir. Bu basınçlı bir sistemdir. Daha az suyla daha iyi bir şekilde sulama yapılır. Bu dairesel alanlarda özellikle buğday, yonca, patates, fiğ, ayçiçek ve mısır üretimi ile bu ürünlerin tohumlarını yetiştiriyoruz. Yukardan bakıldığında çok güzel bir görüntü oluşturuyor."

KONYA 365 dekarlık dairesel ekim alanında 18 ton su tasarrufu sağlanıyor

Kaynak: DHA

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