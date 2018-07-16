Konya 3 Gündür Kuyuda Mahsur Kalan Kediyi Afad Ekipleri Kurtardı

3 gündür kuyuda mahsur kalan kediyi AFAD ekipleri kurtardı

KONYA'da 3 gündür boş su kuyusunda mahsur kalan kedi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre üç gün önce 18 metre derinliğindeki kuyuya düştüğü öğrenilen kedinin sesini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Kedi, AFAD ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonrası kurtarıldı. Tedavi altına alınan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kedi, Konya Büyükşehir Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.