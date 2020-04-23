KONYA 23 Nisan nedeniyle çatıya bayrak dikti 23 Nisan nedeniyle çatıya bayrak diktiKONYA'da bir kişinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle evin bahçesindeki müştemilatının çatısına sopadan yaptığı direkle Türk bayrağı dikti.

23 Nisan nedeniyle çatıya bayrak dikti

KONYA'da bir kişinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle evin bahçesindeki müştemilatının çatısına sopadan yaptığı direkle Türk bayrağı dikti. O anlarda çevredeki binada oturanlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'nın 31 ilde 4 gün sokağa çıkma yasağı genelgesi nedeniyle buruk kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda renkli görüntülerde ortaya çıktı. Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'nde oturan 1 kişinin, evin banhçesindeki müştemilatının çatısına sopadan yaptığı direkle Türk bayrağı dikti. O anlarda çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kaynak: DHA