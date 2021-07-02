Konya 2021'in ilk yarsında ihracatını yüzde 51 artırdı
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Konya 2021'in ilk yarsında ihracatını yüzde 51 artırdı

Konya 2021'in ilk yarsında ihracatını yüzde 51 artırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ocak-Haziran döneminde 1,475 milyar dolar ihracat rakamına ulaşan Konya'nın ihracatı Haziran ayında ise yüzde 58 artarak 274 milyon dolar oldu.

Ocak-Haziran döneminde 1,475 milyar dolar ihracat rakamına ulaşan Konya'nın ihracatı Haziran ayında ise yüzde 58 artarak 274 milyon dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Haziran ayı ve ilk altı aylık ihracat rakamlarını açıkladı. Haziranda Türkiye'nin ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 46,90 artışla, 19 milyar 773 milyon dolara ulaştı. Yılın ilk yarısında ise Türkiye'nin ihracatı yüzde 40 artışla, 104 milyar 982 milyon dolar oldu. TİM'in açıklamış olduğu verilere göre Konya'nın Haziran ayı ihracat rakamı yüzde 58,09 artarak 274 milyon 198 bin 834 olarak gerçekleşti. Bu rakama göre Konya il bazında Haziran ayında Türkiye ihracatından yüzde 1,50 pay aldı. Konya'nın 2021 yılı ilk 6 aylık ihracat rakamı da 1 milyar 475 milyon USD olarak gerçekleşti. 2021 yılı ilk 6 aylık rakamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,16 artış gösterdi.

Haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk: "Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan yılın 2. çeyreğinde ihracatımız ortalama yüzde 69 artış kaydetti. Bu sonuçla yılın ilk yarısında Konya'nın ihracatı yüzde 51 artış kaydederek 1,475 milyar dolara ulaştı. Tarihimizin en yüksek ilk 6 aylık rakamına ulaştığımız 2021'de hedeflerimizde ilerlemeye devam ediyoruz. Türkiye'nin ihracatını yüzde 47 artırdığı Haziran ayında, Konya yüzde 58 artışla 274 milyon dolar ihracat yaptı. Yıl sonunda Türkiye'nin 200 milyar dolar barajını aşma hedefine en fazla katkı sağlayan iller arasında Konya'nın yer almasının mutluluk ve gururunu duymaktayız. Bu başarıya ulaşmamızda katkısı olan, emek harcayan tüm müteşebbislerimizi ve çalışanlarımızı kutluyor, ihracatçılarımızın başarılarının artarak devamını diliyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ticaret Bakanı Muş: 'İlk 6 ayda ihracat, yüzde 40 artışla 105 milyar dolar oldu.
Ticaret Bakanı Muş: "İlk 6 ayda ihracat, yüzde 40 artışla 105 milyar dolar oldu.
Bakan Muş: 'Gerçekleşen 231,1 milyar dolar değerindeki dış ticaret hacmi ile en yüksek 6 aylık dış ticaret hacmi rakamına ulaşıldı.'
Bakan Muş: "Gerçekleşen 231,1 milyar dolar değerindeki dış ticaret hacmi ile en yüksek 6 aylık dış ticaret hacmi rakamına ulaşıldı."
Ticaret Bakanı Muş: 'Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükseldi.'
Ticaret Bakanı Muş: "Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükseldi."
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Konya 2021'in ilk yarsında ihracatını yüzde 51 artırdı - Haberler Ekonomi
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