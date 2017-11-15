Konya 2 Ayrı İstasyonda, 78 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

2 ayrı istasyonda, 78 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi



KONYA'da iki kardeşe ait iki akaryakıt istasyonuna yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 390 bin lira olan 78 bin litre kaçak mazot ele geçirildi. Olayla ilgili akaryakıt istasyonu sahibi ağabey ve kardeşi gözaltına alındı.



Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kadınhanı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, C.A. (45) ve kardeşi F.A.'ya (40) ait iki farklı noktadaki akaryakıt istasyonunda kaçak mazot satışı yapıldığını belirledi. Bunun üzerine iki akaryakıt istasyonuna eş zaman operasyon düzenlendi. Yapılan aramada istasyonun vaziyet planında ve otomasyon sisteminde bulunmayan iki ayrı gizli yeraltı tankı ve bu tanka ait düzenekler bulundu. Ayrıca yapılan çalışmada piyasada değeri yaklaşık 390 bin lira olan 78 bin litre kaçak mazot ele geçirildi. Her iki istasyon 5015 sayılı 'Petrol Piyasası Kanunu' kapsamında mühürlenerek kapatıldı. İstasyon sahipleri C.A. ve kardeşi F.A. gözaltına alındı. İki kardeş polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, haklarında başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.